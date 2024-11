Nachdem die Sondierung einer gemeinsamen Koalition mit BSW und SPD geplatzt ist, geht Sachsens CDU in Klausur. Die Partei will am Wochenende in Lichtenwalde bei Chemnitz das weitere Vorgehen zur Bildung einer neuen, stabilen Regierung beraten. Neben der Landtagsfraktion trifft sich im Schloss Lichtenwalde auch der Landesvorstand der sächsischen Union. Sie steckt in schwieriger Lage, weil ihr nur eine Minderheitsregierung bleibt, bei der sie auf andere Landtagsfraktionen angewiesen ist.