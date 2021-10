Für die Wahl einer neuen Führungsfigur sei eine Mitgliederbefragung der beste Weg, meinen viele in der sächsischen Union. Nicht wenige halten Friedrich Merz für den richtigen Kandidaten, um abtrünnigen konservativen Wählerinnen und Wählern wieder eine Heimat in der CDU zu bieten. "Weil er im Prinzip durch seine Programmatik und Rhetorik mehr oder weniger erstens, zweitens und drittens ansagen kann und auch ansagen wird. Davon bin ich überzeugt. Und das braucht die Partei gegenwärtig", denkt der Bautzener Landrat.

Das könnten auch andere, sagt der Dresdner Kreisvorsitzende Markus Reichel, einer von vieren, die in Sachsen ein CDU-Direktmandat holen konnten. Er spricht sich dafür aus, dass frische Personen in die erste Reihe treten, wie der Wirtschaftspolitiker Carsten Linnemann. Der habe ebenfalls ein wertorientiertes, aber in den Lösungen auch modernes Konzept. Einig ist sich Reichel mit Harig in der grundsätzlichen Strategie: Die CDU müsse auch rechtskonservatives Wählerklientel wieder einfangen und trotzdem klare Kante gegen die AfD zeigen. Wichtig sei dabei die Frage, warum die CDU Wähler an andere Parteien verloren habe.