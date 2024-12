CDU und SPD in Sachsen haben sich auf die Inhalte für einen Koalitionsvertrag in Sachsen verständigt. Ministerpräsident Michael Kretschmer und der sächsische SPD-Vorsitzende Henning Homann stellten den Vertrag am Mittwoch gemeinsam mit dem CDU-Fraktionsvorsitzenden Christian Hartmann und Sozialministerin Petra Köpping (SPD) vor.