"Ja, Alexander W. kommt aus der rechtsextremen Szene in Dortmund", erklärt er. "Doch er hat sich selbst nichts zu Schulden kommen lassen. Deswegen kann ich auch überhaupt nicht verstehen, dass er nach seinem Abtauchen in Chemnitz solche Angst vor den Dortmundern gehabt hat." Auch K. erklärt sich der Szene zugehörig. Dann fügt er fast trotzig an: "Auch, wenn es Alexander nicht wahrhaben will, die Leute in Dortmund haben ihn längst vergessen."

Neonazis werben für "Umsiedlung in den Osten"

Eigentlich geht es um abgehackte Finger. Bemerkenswert an diesem Prozess ist allerdings, wie selbstverständlich er sich mitten im rechtsextremen Milieu abspielt. Scheinbar gibt es in Chemnitz mehrere Rechtsextremisten aus Dortmund. Ist das Zufall? Oder Teil einer Bewegung? Was passiert hier im Hintergrund?