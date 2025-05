Dabei war eine Sprengung keine Option. Rundherum stehen Gebäude und auch die Stadtautobahn von Chemnitz, der Südring, führt direkt daneben vorbei. Also bleibt nur der mühsame Weg: Meter für Meter abtragen – von oben nach unten. Eine Schornsteinbau-Firma aus Niedersachsen hat einen Bauaufzug installiert, mit dem die Mitarbeiter am Boden einsteigen und dann bis nach oben fahren können zu ihrem Arbeitsort.

Von dort bohren und hämmern sich die Arbeiter Tag für Tag durch den Stahlbeton. Ungefähr 3.800 Tonnen müssen abgebaggert werden. "Also oben am Schornstein, wo der Umfang und die Wanddicken noch nicht so groß sind, da sind es wohl zwei Meter am Tag. Weiter unten, wo wir dann zunehmende Wandstärken und Durchmesser haben, ist es dann ein Meter am Tag", sagt Jan Lünswilken von der Firma, die mit dem Abriss beauftragt ist.