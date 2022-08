Sachsens Innenminister Armin Schuster will sich in den Fall des ehemaligen DDR-Vertragsarbeiters Pham Phi Son nicht einmischen. "Die Erwartung, die an mich geäußert wird, ist, dass ich quasi den Fall an mich reiße und entscheide. Da fehlt mir jetzt irgendwie die Rechtsgrundlage", sagte der CDU-Minister. Schuster verwies auf mehrere Ablehnungen durch Gerichte und die Härtefallkommission des Landes-Ausländerbeauftragten.