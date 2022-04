"Wir müssen vor einem mutmaßlich falschen Arzt in Zschopau warnen!" Diese Warnmeldung hat am Montag die Sächsische Landesärztekammer veröffentlicht. Ein als Diplom-Mediziner firmierender Herr "Ingo Lauterbach" soll eine Praxis in der Zschopauer Ludwig-Würkert-Straße 1 betrieben haben. "Er hat versucht, sich bei uns mit falschen Unterlagen anzumelden. Wir haben gegen ihn Strafanzeige gestellt", sagte Knut Köhler, Sprecher der Landesärztekammer MDR SACHSEN.