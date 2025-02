Gegen drei junge Männer wird ab diesem Montag am Landgericht Chemnitz verhandelt. Der Polizei zufolge hatten sie unter anderem im Raum Chemnitz bandenmäßig Diebstähle von Autos und Motorrädern sowie Raubüberfälle auf Tankstellen verübt. Ein Fall sticht aus der Anklageliste hervor: Zwei der Jugendlichen, damals 17 und 18 Jahre alt, sollen einen Bartaffen aus dem Zoo Leipzig gestohlen haben. Nachdem das Amtsgericht Chemnitz kein Urteil fällte und den Fall an die höhere Instanz weitergab, steht das Trio erneut vor Gericht.

Den Primaten sollen zwei Tatverdächtige über Ostern 2024 aus Jux gestohlen haben. Ermittlern zufolge waren sie mit einer Leiter in das Freigehege geklettert. Zunächst sei der Affe in einer Garage in Chemnitz gefangen gehalten und später in einem Leipziger Park ausgesetzt worden. Bei der Auswertung von Handys waren die Ermittler auf Bilder und Videos gestoßen, welche die Jugendlichen zusammen mit Affendame "Ruma" zeigen. Zu ihrem Motiv hatten die Angeklagten vor dem Amtsgericht Chemnitz geschweigen.