Teil des Programms zur Europäischen Kulturhauptstadt Chemnitz

Die Altarverhüllungen sind Teil des Programms zur Europäischen Kulturhauptstadt Chemnitz. In der Kirche St. Joseph in Chemnitz werden in diesem Zuge auch die originalgetreuen Kopien der beiden weltbekannten "Zittauer Fastentücher" gezeigt. Hierbei wird die lange Tradition der Fastentücher deutlich.

Das große Fastentuch von Zittau zeigt in 90 Bildern biblische Szenen, sagt Benno Schäffel, katholischer Pfarrer in Chemnitz. Es sei 1472 entstanden und gleiche einer Bilderbibel. Die Malerei aus dem Mittelalter zeige auch viel Humor. "Wer sich die Zeit nimmt und auch ein bisschen sucht, der wird darauf schöne Entdeckungen machen", sagt Schäffel.

Im Begleitprogramm zu sehen: Die Künstlerin Sabine Herrmann

Die Künstlerin Sabine Herrmann, deren Fastentuch-Kunst bereits in den Vorjahren in Chemnitz zu sehen war, bringt auch 2025 begleitend zur Schau der Fastentücher in der Propsteikirche Chemnitz ihr Werk "Zeuginnen ohne Text" ein.

Bildrechte: Sabine Herrmann/Evangelisch-Lutherischer Kirchenbezirk Chemnitz