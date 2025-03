Bei einem Messerangriff auf einem Chemnitzer Klinikgelände wurde in der Nacht zum Mittwoch ein 17-jähriger Patient schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, sprach ein 23-Jähriger ihn wegen einer Zigarette an. Als dieser keine für ihn hatte, stach der Mann unvermittelt mit einem Messer auf ihn ein. In einem anschließenden Kampf gelang es dem Jugendlichen trotz seiner Verletzungen, dem Täter das Messer zu entwenden. Danach rannte er zurück in die Klinik.