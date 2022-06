Georg der Bärtige, Herzog von Sachsen, gründet im Jahr 1497 Annaberg. Die reiche Ausbeute des Silberbergbaus führt zu einem starken Zuzug von Bergleuten und einer raschen Vergrößerung der Einwohnerzahl. So entwickelt sich Annaberg in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts zur zweitgrößten Stadt Sachsens.

So versuchen die herzoglichen Beamten, an heilige Erde aus Rom zu kommen. Nach Zahlung von ein paar Dukaten Bestechungsgeld kann sie vom Campo Santo - dem Heiligen Feld in Rom - geschürft und nach Annaberg gebracht werden.

Am Annaberger Gottesacker Bildrechte: Heike Bittner, MEINWERK Film GmbH

Am 27. und 28. Oktober 1519 wird auf dem Annaberger Gottesacker mit der heiligen Erde aus Rom durch Bischof Johann VII. von Meißen in einer feierlichen Zermonie die Weihe zum "heiligen Feld" vollzogen. Damals ahnt niemand in Annaberg, dass sich daraus eine 500-jährige Tradition entwickeln sollte. Dennoch ist diese Weihe der Beginn einer Wallfahrt, die ab 1520 jährlich viele Pilger in die Erzgebirgsstadt lockt. Sie alle wollen beim Trinitatisfest um Sündenvergebung bitten, um so dem gefürchteten Fegefeuer zu entrinnen.