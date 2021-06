Die Reaktionen im Netz auf das neue Wappen der im Jahr 2019 entstandenen Großen Kreisstadt Aue-Bad Schlema sind überwiegend negativ: "Hässlich", "misslungen", "unschön" und "dumm" lauten nur einige der Adjektive, mit denen Facebook-Nutzer ihre Kritik in Worte fassen. In einer Straßenumfrage von MDR SACHSEN ist von "beschissen", "Mist" und "Gelumpe" die Rede. Was war geschehen?