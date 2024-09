Luchs Anton war Ende August in die Freiheit entlassen worden. Das Landesumweltamt hat Tierhalter in der Gegend um Eibenstock und Schönheide dazu aufgerufen, keine Nutztiere ungeschützt in der Nähe des Waldes draußen zu lassen, um den Luchs nicht zu trainieren. Außerdem: Anbinden sollte ohnehin aus Tierschutzgründen unterbleiben, betonte das Amt.