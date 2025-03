Das Kunstwerk mit dem Titel "The Universe in a Pearl" (Das Universum in einer Perle) besteht aus drei übereinander angebrachten, goldfarbigen Trichtern, die mit einem Spiegel verbunden sind, der wiederum über einer verspiegelten Bodenskulptur hängt. Horn kreierte das Werk 2006, "The Universe in a Pearl" war bereits in Kirchen unter anderem in London, auf Mallorca oder in Berlin zu sehen.



Bis 30. November ist die Spiegel-Installation nun in der Hospitalkirche St. Georg in dem Erzgebirgs-Städtchen zu bewundern, wie die Kulturkirche als Mitveranstalterin mitteilte.