"Früher wurde hier Uran abgebaut. Das Bergwerk hat seinen Ursprung, als 1945/46 mit der Suche nach Uranerz begonnen wurde. Danach ging das unmittelbar in die Gewinnung", sagt der Bereichsleiter Sanierung Aue Wismut, Andy Tauber. Das Bergwerk habe sich dann über die 1950er-, 1960er- und 1980er-Jahre immer mehr in die Tiefe entwickelt. "Es ist auf diese Weise eines der tiefsten Bergwerke Europas geworden", sagt Tauber. An die Öffentlichkeit ist damals nur wenig gelangt. Darauf spielt der Titel der kleinen Ausstellung im einstigen Maschinenraum an: No Secrets.