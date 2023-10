Am Freitag vergangener Woche sind zwei Familien in Schwarzenberg in eine Auseinandersetzung mit einem Autofahrer verwickelt worden. Die Polizei ermittelt nun und bittet um Hinweise. Wie eine Sprecherin der Polizei Chemnitz am Sonntag MDR SACHSEN sagte, waren auf der Straße "Am Schlosswald" ein Mann, zwei Kinder und zwei Frauen zu Fuß unterwegs. Eins der Kinder sei Fahrrad gefahren.

Bildrechte: IMAGO / localpic