Autofahrer stirbt bei Unfall mit Zug der Citybahn, Fahrgäste bleiben unverletzt.

Strecke zwischen St. Egidien und Stollberg bleibt am Donnerstagabend beidseitig gesperrt.

Laut Polizei war die Bahnschranke geschlossen, als der Unfall passierte.

Gegen 17 Uhr kam es am Donnerstag in Oelsnitz im Erzgebirge zu einem schweren Unfall. Am Bahnübergang an der Inneren Neuwieser Straße kollidierte ein Opel mit einer einfahrenden Citybahn. Dabei kam der Autofahrer ums Leben.

Bahninsassen und Zugführer unverletzt

Nach Angaben eines Reporters in Oelsnitz waren acht Fahrgäste in der Bahn. Sie und auch der Zugführer blieben unverletzt. Nach Angabe der zuständigen Polizeidirektion Chemnitz musste jedoch eine Frau, die sich am Bahnübergang befand, nach dem Unfall medizinisch begutachtet werden.

Bahnbetrieb bis Betriebsschluss ausgesetzt

Der Bahnbetrieb zwischen St. Egidien und Stollberg bleibt am Donnerstagabend beidseitig ausgesetzt, auch die Unfallstelle ist gesperrt. Betroffen ist ein Teil der Strecke des RB92. "Die Beräumung der Strecke wird noch mehrere Stunden andauern", informierte die Citybahn am Donnerstagabend die Fahrgäste auf ihrer Homepage. Schienenersatzverkehr (SEV) sei am Donnerstag nicht mehr möglich. Das Unternehmen empfahl, auf Taxis, Busse und private Autos auszuweichen.

Da so kurzfristig kein SEV organisiert werden kann, bitten wir Sie auf Bus, Taxi oder sofern möglich, den Privat-PKW auszuweichen. Citybahn Chemnitz

Unfall trotz geschlossener Schranke

Ersten Angaben der Polizei zufolge war die Bahnschranke zum Unfallzeitpunkt geschlossen. Der Fahrer des Unfallwagens habe schon zuvor wartende Fahrzeuge auf der Straße überholt und wollte wohl noch vor dem Eintreffen des Zuges die Bahnstrecke überqueren, hieß es.

Die Feuerwehren aus Oelsnitz und Neuwürschnitz waren mit 26 Kameradinnen und Kameraden im Einsatz, dazu noch Kreisbrandmeister, Rettungsdienst, Polizei und der Verkehrsunfalldienst.