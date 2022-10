Nach einem Pkw-Unfall in Schwarzenberg rückte in Nacht zum Mittwoch ein Bagger an. Wie ein Reporter berichtet, mussten die Behörden schnell handeln, um Umweltschäden in Grenzen zu halten. Als das Auto gegen 23 Uhr in den Graben fuhr, riss dessen Ölwann auf. Das wurde bei der Bergung des Fahrzeugs bemerkt.