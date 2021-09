Im Kommunalwald auf dem Heidelsberg im Auer Ortsteil Eichert haben am Dienstag Schülerinnen und Schüler der 4. Klasse 500 neue Bäumchen gepflanzt. Sie unterstützen das Projekt "Miriquidi" (lateinisch: tiefer, dunkler Wald) der Stadtwerke Aue - Bad Schlema. Miriquidi heißt ein Angebot für Ökostrom des Energiedienstleisters, sagt René Rücker, der Geschäftsführer der Stadtwerke. "Wir haben ein Naturstromprodukt entwickelt mit einhundert Prozent Ökostrom." Dabei sei die Idee mit den Baumpflanzungen entstanden, um das Angebot noch etwas nachhaltiger zu gestalten. "Ein Pflänzchen kostet vier Euro. Sie stammen von der regionalen Forstbaumschule an der Heinzebank."

Die Kinder der Pestalozzi-Grundschule in Aue - Bad Schlema, die die kleinen Bäumchen in die Erde gebracht haben, sind begeistert bei der Sache. Die Viertklässler wissen genau, warum ihre Arbeit wichtig ist. "Wir pflanzen die Bäume, damit nicht alle absterben und dann irgendwann gar keine mehr da sind. Das ist auch für den Klimawandel gut." In einem Jahr könne man vielleicht schon sehen, was man gemacht habe.