Tag des Baumes Grundschüler pflanzen Moorbirken bei Johanngeorgenstadt

Am "Tag des Baumes" wurden am Dienstag in Sachsen an vielen Orten neue Setzlinge gepflanzt. So auch in Johanngeorgenstadt im Großen Eisenstraßenmoor am Auersberg. Hier legten Grundschülerinnen und Grundschüler selbst Hand an und pflanzten Moorbirken. Mit der Aktion möchte der Sachsenforst auf die seltene Baumart, aber auch auf ihren schutzwürdigen Lebensraum, die Waldmoore, hinweisen.