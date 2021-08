Auf der Bundesstraße 95 im Erzgebirgskreis ist in diesen Wochen vielerorts kein Durchkommen mehr. Gleich vier Baustellen in Ehrenfriedersdorf, Schönfeld und Bärenstein versperren den Autofahrern den Weg zwischen Chemnitz und Oberwiesenthal. Auch auf den weiträumigen Umleitungen drohen Staus, weil auf vielen untergeordneten Straßen ebenfalls gebaut wird.

An vier Stellen wird die B95 zwischen Chemnitz und Oberwiesenthal erneuert. In Schönfeld wird ein neuer Straßenbelag aufgebracht. Bildrechte: MDR/Matthias Wetzel

Für Pendler und Urlauber seien die Sperrungen besonders herausfrodernd. "Auch für die Geschäfte in Ehrenfriedersdorf wird es eine schwierige Zeit werden. Wir werden versuchen, mit Beschilderungen den Geschäftstreibenden und Gastronomen unter die Arme zu greifen." Die Straßenerneuerung sieht Franzl mit einem lachenden und einem weinenden Auge. "Natürlich freuen wir uns, dass die Straßen in Ordnung gehalten werden. In der Urlaubszeit sind solche Baumaßnahmen nicht so günstig." Franzls Meinung nach wäre es besser gewesen, den Straßenbau im April oder Mai in Angriff zu nehmen.