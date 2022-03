Drei Monate nach einem Angriff auf fünf Polizisten vor einer Diskothek in Annaberg-Buchholz sucht die Polizei weitere Tatverdächtige. Für Hinweise, die zur Überführung weiterer Tatbeteiligter führen, sei eine Belohnung in Höhe von 5.000 Euro ausgelobt worden, teilte die Polizei am Montag mit.