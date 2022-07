Mit einem Festwochenende begeht die Stadt Schneeberg den Bergstreittag. Mit dem Tag wird an ein Ereignis erinnert, das sich vor genau 526 Jahren zugetragen hat: Damals setzten sich die Bergleute gegen eine geplante Senkung ihres Lohnes zur Wehr. Der Streik zeigte Wirkung und ging als Bergstreittag in die Stadtgeschichte ein. In diesem Jahr gibt es wieder ein umfangreiches Festprogramm in der Bergstadt.