In den vergangenen Jahren hatte sich Unger kirchlicher Musik gewidmet. In seiner neuen musikalischen Gang wirkt auch sein Sohn Toni Kraus mit, der als Steppke als "Klaane Flugficht" das Publikum begeisterte, sich zuletzt als Schlagersänger in Leipzig versuchte und nun zu seinen musikalischen Wurzeln in seine erzgebirgische Heimat zurückgekehrt ist.