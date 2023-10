Eine Seniorin aus Wolkenstein im Erzgebirgskreis ist von falschen Polizisten um mehrere Goldbarren betrogen worden. Am Montag hatte ein vermeintlicher Polizist bei der Frau angerufen und sich erkundigt, ob sie ein Schließfach besitze, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der Betrüger am Ende der Leitung habe ihr vermittelt, dass das Schließfach und dessen Inhalt sichergestellt werden müssten.

Am Dienstag sei dann eine vermeintliche Polizistin mit der Seniorin zu einer Bank in Zschopau gefahren, hieß es. Die Seniorin habe der Betrügerin dort ihre Goldbarren im Wert von mehreren zehntausend Euro zu einer angeblichen Überprüfung übergeben. Erst als die Seniorin am Mittwoch nichts mehr von den falschen Polizisten hörte und ihren Sohn informierte, sei der Betrug aufgefallen, so die Polizei.