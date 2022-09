Diesen Rat gibt die Stadt Aue-Bad Schlema allen Angerufenen • Geben Sie am Telefon keine Daten weiter!

• Lassen Sie niemanden ohne Dienstausweis in Ihr Haus

• Bei Zweifeln rufen Sie im Kundenservice der Stadtwerke Aue-Bad Schlema unter der Rufnummer 03771/ 55 66 33/-39 an.