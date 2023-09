Ein Foto mit einem Kaiser: Das können Besucherinnen und Besucher auf der Bühne "Städtepartnerschaft - 850 Jahre Aue". Wir haben uns gefragt, wie ein Kaiser und Sachsen zusammenpassen. "Das ist Kaiser Barbarossa. Der war zwar nie in Aue, hat aber die Gründungsurkunde unterschrieben", klärt uns die Moderatorin auf. Daneben im Kostüm steht übrigens Carl August Wellner, ein Besteckfabrikant, der die industrielle Entwicklung in Aue voran gebracht hat.

Am 30. August 1683 - also fast auf den Tag genau vor 340 Jahren, fuhr die erste sächsische Postkutsche. Zwei Mal pro Woche transportierte sie Pakete, Briefe und auch Menschen, die es sich leisten konnten, von Leipzig nach Dresden und wieder zurück. Am Donnerstag startete wieder eine Fahrt - diesmal aber in Erlbach im Vogtland. Am Sonntag soll sie dann beim Tag der Sachsen in Aue-Bad Schlema ankommen.