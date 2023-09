Blog vom Tag der Sachsen Enspurt: Aue erwartet den Höhepunkt beim Tag der Sachsen

Hauptinhalt

Sachsens großes Volksfest für den Freistaat ist zurück - dieses Jahr in Aue-Bad Schlema. Am zweiten Tag kamen rund 65.000 Gäste und erlebten einen bunten Tag auf dem 50 Hektar großen Festgelände. Am Sonntag erwartet die Besucher der Höhepunkt des Wochenendes: der große Festumzug. Und nach dem Regen am Freitagabend dürfen die Regenschirme heute in den Taschen bleiben. Das Wetter spielt in Aue einigermaßen mit. MDR berichtet live vom Geschehen.