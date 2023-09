Blog vom Tag der Sachsen Höhepunkt des Tags der Sachsen: Festumzug hat begonnen

Sachsens großes Volksfest für den Freistaat ist zurück - dieses Jahr in Aue-Bad Schlema. Am zweiten Tag kamen rund 65.000 Gäste und erlebten einen bunten Tag auf dem 50 Hektar großen Festgelände. Am Sonntag dürfen sich die Besucher auf den Höhepunkt des Wochenendes freuen: den große Festumzug. Und nach dem Regen am Freitagabend bleiben die Regenschirme heute in den Taschen. Das Wetter spielt in Aue mit. MDR Fernsehen berichtet ab 13:50 Uhr live vom Geschehen.