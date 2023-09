15:42 Uhr | Glück auf! für Weg in die Bretagne

Nach drei Tagen im Erzgebirge haben sie einen weiten Heimweg vor sich: die 20 Bretonen aus Frankreich. Die Gruppe aus der französischen Partnerstadt von Aue, Guingamp, war auch Teil des Festumzuges. Zehn Musiker spielten bretonische Musik. Die Frauen aus der Bretagne fallen mit ihren Trachten im Getümmel zum Tag der Sachsen auf. Bildrechte: Aaron Hähnel

15:26 Uhr | Umzugsteilnehmer begeistern

MDR SACHSEN-Reporterin Wiebke begrüßt immer mehr Ankommende an der Wendeschleife am Ende des Festumzuges und ist selbst total begeistert. "So eine Stimmung kenn' ich nur vom Karneval. Es ist richtig, richtig toll. Die Menschen geben sich so viel Mühe, tanzen auf der Straße und vermitteln Spaß, sich und ihren Verein zu repräsentieren. Unglaublich."

Wir sind hier mit offenen Armen und Herzen empfangen worden. Anja Koebel Moderatorin von MDR SACHSEN nach der Live-Übertragung

Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hatte am Sonnabend gesagt, in den Vereinen lebe das Land Sachsen. "Das hätte ich nicht gedacht, aber das ist so", meint Reporterin Wiebke.

15:13 Uhr | Geschafft, die Ersten sind am Ziel

Die ersten Darstellerinnen und Darsteller haben den Rundweg geschafft. Am Ende des Festumzuges ist auch die acht Jahre alte Judith angekommen. Als Siedlerkind fährt sie das letzte Stück lieber auf Papas Pferdewagen mit. Vater Tilo Zechel sagt nach dem Spektakel: "Es ging alles gut, auch mit den Pferden. Es gab keine Unfälle."

Nach einem aufregenden Festtag in Aue fährt Familie Zechel jetzt nach Hause. "Die Kinder im Auto, die Pferde auf dem Anhänger." Bildrechte: Aaron Hähnel

14:58 Uhr | 2,7 Kilometer Festumzugslänge bestaunen

Der Festumzug stockt immer mal wieder. Auf rund 2,7 Kilometer Länge zieht er sich. Länger darf er aber auch nicht werden, hatte vor zwei Stunden eine Stadtsprecherin gesagt, dann würde sich der Zug quasi in den "Schwanz beißen", denn Start und Ende ist jeweils am Bahnhof - und die Wegstrecke 2,7 Kilometer lang.

Farbe und Laune verraten diese Gruppe: Das sind fröhliche Fußballfans und Vereinsmitglieder des 1. FC Erzgebirge. Bildrechte: Aaron Hähnel

14:36 Uhr | Landwirtschaft prägt auch Aue

Von wegen immer nur Bergbau in Aue: Auf dem Festwagen der Agrargenossenschaft Lößnitz-Stollberg verweist eine große Kuh aus Pappmaché auf die Geschichte der einstigen LPG und heutigen Genossenschaft. Die mehr als 70 Vereine und teilnehmenden Firmen im Festumzug beziehen sich mit ihren mehr als 90 Bildern nicht nur auf vorige Jahrhunderte, sondern greifen auch heutige Themen auf. "Wir erzeugen auch Honig", ruft der Mitarbeieter der Agrargenossenschaft neben der Kuh hinunter auf die Straße. Das Papp-Tier neben ihm heißt übrigens "Kuuht". Bildrechte: Aaron Hähnel

14:12 Uhr | Alles auf den Beinen, auch Vierbeiner

Biene aus Affalter im Erzgebirge verfolgt auf ihrer Hundedecke die zweistündige Straßenshow. Frauchen Katja Klinger und ihre Tochter finden: "Festumzüge sind immer schön. Da sind wir aus dem Nachbarort hergekommen. Biene ist ganz lieb, schaut sich alles ruhig mit an." Biene ist Umzüge gewohnt und aus Affalter nach Aue gekommen - samt Frauchen. Bildrechte: MDR/Aaron Hähnel

13:42 Uhr | Tausende säumen Straßen und schauen zu

Den Festumzug verfolgen tausende Menschen in Aue, darunter viele Familien. Sie applaudieren und bejubeln die Vereine und Ehrenamtlichen, die sich viel Mühe mit ihren Kostümen gegeben haben. Wenn Karnevalsvereine auftauchen, sind sofort die ortsüblichen Schlachtrufe zu hören.

Gut dran sind die Einwohner, die an der Wegstrecke wohnen oder jene, die jemanden kennen, der da wohnt. Von den Fenstern aus haben sie die besten Aussichten auf den Festumzug. Bildrechte: Aaron Hähnel

13:31 Uhr | Gäste aus aller Welt

Internationales Publikum beim Tag der Sachsen in Aue: Marie Christine Fahnert ist aus Venezuela ins Erzgebirge gekommen. Auch aus Pennsylvania in den USA ist eine Delegation angekommen. Sie bezieht sich auf deutsche Wurzeln, denn vor mehr als einem Jahrhundert waren Erzgebirger dorthin ausgewandert. Über die Stimmung sagt Peter zu MDR SACHSEN: "Es ist ganz toll hier."

Es ist ganz toll hier. Super Gebiet. Wir kommen wieder. Peter Gast aus Pennsylvania

Marie Christine Fahnert aus Venezuela schaut sich den Umzug auch an. Einer ihrer Urahnen war einst aus Deutschland ausgewandert. Sie lebt aktuell in Schneeberg. "Ich bin mit meiner indischen Bekannten hier. Sie möchte ihrem kleinen Sohn den Umzug und das Kinderprogramm zeigen", erzählt sie. Bildrechte: Wiebke Müller

12:50 Uhr | Festumzug ab 13:50 Uhr im Livestream

Vor wenigen Minuten hat der Festumzug begonnen. MDR FERNSEHEN überträgt den Umzug ab 13:50 Uhr bei "Live aus Aue". Die Höhepunkt des Tags der Sachsen sind bei uns online im Livestream zu sehen:

12:53 Uhr | 850 Jahre Geschichte auf einem Platz

850 Jahre Stadtgeschichte und die Geschichte Sachsens versammeln am Bahnhof Aue. Darunter sind Kaiser Barbarossas Leute, aber auch Bergmänner, Mönche und Nonnen und viele, viele Erzgebirger, die ihre Region vertreten.

Die Kinder der Familien Jung und Zechel aus Eibenstock stellen die erste Siedlerfamilien im Erzgebirge dar. Bildrechte: Aaron Hähnel

12:21 Uhr | Wiebke staunt, der Jakobsweg?

Auf dem Weg zum Bahnhof stößt Reporterin Wiebke auf eine Holzfigur. "Ein Pilgerer auf dem Jakobsweg?" Damit hat sie nicht gerechnet. Der Festumzug führt auch ein kleines Stück des Jakobswegs Silberberg entlang, der zum Wegenetz des Deutschen Jakobsweg gehört.

11:57 Uhr | Die Ritter kommen auch

"Yeah, einmal ein richtiges Ritterschwert halten dürfen", freut sich der vier Jahre alte Lenny. Er steht neben Ritter Georg aus Schwarzenberg, der gerade auf dem Weg zum Festumzug ist. In der Rüstung steckt Jörg Schale. Er erklärt Lenny, dass er den St. Georg mimt, die Figur, die auch das Stadtwappen von Schwarzenberg ziert.

Einfach so auf der Straße hat Lenny (re.) einen echten Ritter noch nie getroffen. In Aue nutzt er die Chance für ein Familienfoto und darf das große Schwert ein paar Sekunden lang alleine halten. Bildrechte: Aaron Hähnel

11:37 Uhr | Die Stadt ist voll

Reporterin Wiebke und Reporter Aaron sind auf dem Weg zum Sammelplatz für den großen Festumzug. Der soll um 13 Uhr am Bahnhof starten und enden. "Die Gassen sind voll, überall schlendern Leute", erzählt Wiebke. Ihr Eindruck: "Die Leute wollen was erleben."

Das bestätigt auch Softeis- und Waffelverkäufer Marcus aus Lichtenstein an Station 57. Er hatte am Samstagabend viel zu tun an den Waffeleisen, "weil die Leute Waffeln für den Nachhauseweg wollten". Vorräte seien kein Problem. "Wir haben genug vorrätig für den Tag heute."

Riesenrad und Riesenfreude über viele Besucher in Aue. Die Stadt bereitet sich am Sonntag auf den Höhepunkt vor: den Festumzug ab 13 Uhr. Bildrechte: MDR/Aaron Hähnel

11:04 Uhr | Polizeieinsätze auf dem Festgelände

Am zweiten Festtag musste die Polizei zu mehreren Schlägereien und Streits anrücken. So stritten und beleidigten sich am Sonnabend gegen 20 Uhr Jugendliche am Anton-Günter-Platz. Dort gerieten kurz vor Mitternacht auf der Tanzfläche vor einem Show-Truck auch drei Frauen in Streit, in dessen Verlauf ein Mann eine 19-Jährige in den Schwitzkasten genommen und eine der anderen Frauen geschlagen haben soll. Eine der Frauen wurde leicht verletzt. Kurz darauf sollen sich drei weitere Männer den jungen Mann vorgenommen und zusammengeschlagen haben. Die Polizei sucht Zeugen zum Vorfall (Infos an Tel.: 03771-1 22-3 12 oder im Polizeirevier Aue).

Auch gegen Mitternacht soll eine 20-Jähriger einen 62-Jährigen am "Historischen Heerlager" in der Lessingstraße geschlagen haben. Als die Polizei eintraf, leistete der junge Mann Widerstand und verletzte dabei auch einen Polizeibeamten leicht, informierte die Polizei. Die Beamten ermitteln auch gegen zwei weitere junge Männer nachdem einer der beiden den Hitlergruß gezeigt hatte. Sein Kumpel soll ihn dazu angestiftet haben.

11:02 Uhr | Zelt der Grünen beschädigt

Während am Sonntagvormittag die ganze Stadt mit Festumzugsvoreitungen beschäftigt ist, informiert die Polizei über einen Vorfall aus der Nacht. Demnach hat ein Zelt der Partei Bündnis 90/Die Grünen mehrere kleinere Brandstellen aufgewiesen. Unbekannte hatten offenbar gezündelt. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung.

10:45 Uhr | Licht im Schacht als Hoffnungszeichen

Mit einem ökumenischen Gottesdienst hat der dritte Festtag in Aue offiziell begonnen. Das Motto der gut besuchten Andacht lautet: "Licht im Schacht". Danach sehnten sich im Erzgebirge auch schon vor 850 Jahren die Bergleute.

Der Gottesdienst wurde live von der Open-Air-Bühne auf dem Festgelände in Aue bei MDR KULTUR übertragen. Blechbläser, eine Band und Chöre der Region gestalten den Gottesdienst musikalisch. Bildrechte: Aaron Hähnel

10:30 Uhr | Der zweite Tag im Rückblick