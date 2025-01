In Wildbach bei Aue-Bad Schlema haben am Silvesterabend zwei Scheunen eines Dreiseitenhofes gebrannt. Durch die Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Feuers auf das Wohnhaus verhindert werden, wie die Polizei Chemnitz am Mittwoch mitteilte. Vier Personen auf dem Hof konnten sich unverletzt in Sicherheit bringen. Anwohner wurden vor starker Rauchentwicklung gewarnt.

Bildrechte: Daniel Unger