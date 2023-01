In Grünhain-Beierfeld im Erzgebirge sind bei einem Brand am Dienstagabend mehrere Menschen verletzt worden. Ein Sprecher der Polizei sagte, vermutlich aufgrund eines technischen Defekts in einer Wohnung sei ein Schlafsofa in Flammen aufgegangen. Einsatzleiter Jörg Zimmermann sprach vor Ort von elf Verletzte. Zehn Personen aus dem Wohnhaus hatten Rauch eingeatmet und mussten vom Rettungsdienst behandelt werden, darunter auch ein Baby.