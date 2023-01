In Grünhain-Beierfeld im Erzgebirge ist bei einem Brand am Dienstagabend ein Mensch verletzt worden. Ein Sprecher der Polizei sagte, vermutlich aufgrund eines technischen Defekts in einer Wohnung sei ein Schlafsofa in Flammen aufgegangen. Einsatzleiter Jörg Zimmermann hatte vor Ort zunächst von elf Verletzten gesprochen, korrigierte seinen Angaben aber später, nachdem ein Arzt die Menschen untersucht hatte.