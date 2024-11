Im erzgebirgischen Ehrenfriedersdorf hat ein Mann am Sonntagabend in seiner Wohnung Feuer gelegt. Wie die Polizei MDR Sachsen mitteilte, soll der 23-Jährige in mehreren Zimmern Möbel angezündet haben. Neun Bewohner konnten das Mehrfamilienaus rechtzeitig verlassen. Sie wurden nicht verletzt und kamen mit dem Schrecken davon. Nach der Löschung des Brandes konnten sie wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.