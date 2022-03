Ein Feuer war in der Nacht zu Mittwoch in einem Wohnblock in Aue ausgebrochen. Wie die Polizei mitteilte, brannte es gegen Mitternacht in einer Wohnung im ersten Obergeschoss. Der betroffene Eingang wurde evakuiert. Die alarmierten Feuerwehrleute fanden in der Brandwohnung eine reglose Frau. Der herbeigerufene Notarzt konnte nur noch ihren Tod feststellen.