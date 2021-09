MDR-Livestream Große Show zum Erzgebirgischen Sängerfest: Carmina Burana im Stadion Aue

Das Musikfest Erzgebirge musste im vergangenen Jahr ausfallen. In diesem Jahr gibt es dafür das Erzgbirgische Sängerfest. Und das wartet am Mittwochabend mit einem echten Highlight auf. Spitzenchöre aus ganz Sachsen führen im Erzgebirgsstadion in Aue Carl Orffs Carmina Burana auf. Im Livestream können SIe dabei sein.