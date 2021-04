Die 501. Auflage der Annaberger Kät ist abgesagt worden. Nach dem coronabedingten Ausfall des 500. Jubiläums im vergangenen Jahr hat der Stadtrat von Annaberg-Buchholz auch in diesem Jahr beschlossen, das Volksfest abzusagen. In einer Mitteilung dazu heißt es, dass die hohen Infektionszahlen und die Regierungsregularien keinen Spielraum für Großveranstaltungen in den nächsten Wochen zulassen.