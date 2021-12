Bei der Kontrolle einer illegalen Feier in einer Diskothek in Annaberg-Buchholz ist ein Polizist in der Nacht zum Sonntag verletzt worden. In der Diskothek hatten rund 30 Menschen gefeiert. Laut einem Zeugen, der die Polizei alarmierte, wurde der Zutritt mittels eines Messenger-Dienstes über den Liefereingang reguliert. Als die Beamten die Personalien der Feiernden kontrollieren wollten, eskalierte nach Polizeiangaben die Situation.