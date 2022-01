In der Saunalandschaft angekommen, plausche ich noch kurz mit der Chefin. "Gesundes Neues noch und hoffentlich ein Jahr, in dem Corona endlich mal abebbt", sage ich zu Sylvia. Sie antwortet: "Wie lang werden wir diesmal geöffnet haben? 14 Tage? Naja, wir machen das Beste daraus."

Das machen ihr Team und sie tatsächlich. In der Aufguss-Sauna dürfen derzeit maximal 15 Personen gleichzeitig schwitzen. Fünf Minuten vor 20 Uhr sind schon mehr Plätze belegt. Zwar zählt der Aufgussmeister erst die zwölf Paar Badeschuhe vor der Tür, stellt dann aber fest, dass 18 Frauen und Männer in der Sauna sitzen. Die drei, die zuletzt kamen, müssen die Sauna wieder verlassen. Vorerst - denn sie brauchen nicht wie sonst üblich, bis 21 Uhr warten.

Wegen der begrenzten Kapazität wird eine Viertelstunde später das zweite Mal Sandelholz aufgegossen. Meist sind aktuell extra drei Angestellte gleichzeitig in der Saunalandschaft da, damit jeder Besucher mindestens einmal in den Genuss eines Aufgusses kommt. Ich gehöre zu den elf Gästen, die sich in der zweiten Runde kräftig einheizen lassen.

Insgesamt 361 Tage hatte das Gesundheitsbad während der Corona-Pandemie geschlossen, also fast ein Jahr. Das bedeutet einen Umsatzverlust in Millionenhöhe. Trotzdem hat die Kurgesellschaft Schlema an Umbau und Modernisierung festgehalten.



Mit mehr als 15 Millionen Euro Fördermitteln wird bis 2026 ein neues Außenschwimmbecken gebaut. Die Saunalandschaft bekommt ein neues Ruhehaus mit Blick auf den Kurpark. Zudem entsteht eine Solewelt. Als Entschädigung dafür, dass während der Öffnungszeiten Baumaßnahmen stattfinden, bekommen Besucher am Ausgang eine Stempelkarte und den 11. Eintritt umsonst.