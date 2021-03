Nach dem sogenannten Stiefel-Protest gegen die Schließung von Schulen in mehreren Landkreisen erhält die Landesregierung in diesen Tagen Post. Nachdem am Wochenende viele Eltern in mehreren Städten des Erzgebirgeskreises Kinderschuhe als Protest gegen die verfügten Schulschließungen vor Rathaustüren platziert hatten, reagierten die Stadtoberhäupter am Montag. Die Bürgermeister mehrerer Städte haben verabredet, einige der Schuhe in Kartons zu packen und zusammen mit Bildern der Aktion als Ausdruck des Protests an die Landesregierung nach Dresden zu schicken. An der Aktion beteiligen sich unter anderem die Städte Aue-Bad Schlema, Limbach-Oberfrohna und Annaberg-Buchholz.