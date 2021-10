In einem Kellergewölbe werfen Schweinwerfer grünes Licht auf die Tanzfläche. Darauf steht ein junger Mann im weiß-schwarzen Trainingsanzug, mit Käppi und Corona-Maske vor den Augen. Er setzt eine Flasche Bier an den Mund, wippt die Ellenbogen rauf und runter, während dazu das Licht zur Musik wechselt. Es sind nicht viele Gäste auf der Tanzfläche am Samstagabend in Annaberg-Buchholz, aber die scheinen ihren Spaß zu haben. Wer auf die Party will, muss geimpft sein, genesen sein oder einen tagesaktuellen Test vorweisen.

"20 Tests haben wir heute schon gemacht, es waren alle negativ", sagt Veranstaltungsleiter Kevin Uhlig. Es seien aber auch viele Geimpfte und Genesene dabei gewesen. Er testet die Gäste ohne Nachweis selbst vor Ort – auf Kosten des Betreibers. Er rechnet seine Gründe vor: Ein Test in Annaberg koste 13 Euro, plus Eintrittspreis sind das schon 19 Euro. "Dadurch werden wir dann natürlich keine Gäste mehr haben, und kriegen ja dann auch keine Hilfe vom Staat, sondern dann müssen wir einfach zu machen!"

In Sachsen müssen Angestellte getestet werden

Sven Meiselbach beschäftigt 20 Angestellte in seinem Transformatorenwerk in Thalheim - die muss er nun regelmäßig auf eigene Kosten testen. Bildrechte: MDR exakt Auch für sächsische Arbeitgeber kann der Wegfall der kostenlosen Tests teuer werden. Denn in Sachsen gilt eine Testpflicht für Mitarbeiter mit Kundenkontakt – zwei Mal pro Woche, die Kosten dafür muss nun der Chef übernehmen. "Also ich bin der Meinung, das sind Dinge, die eigentlich der Staat tragen sollte", sagt Sven Meiselbach, der 20 Angestellte in seinem Transformatorenwerk beschäftigt. Die Wirtschaft habe derzeit ganz andere Aufgaben zu bewältigen, etwa die angespannte Marktsituation durch Corona. Der Firma in Thalheim entstünden durch die Tests monatlich etwa 400 Euro zusätzliche Kosten.

Weder in Thüringen oder in Sachsen-Anhalt sind die Unternehmer verpflichtet ihre Belegschaft testen zu lassen. "Das kann sich zum Wettbewerbsnachteil auswirken", sagt Sven Meiselbach. "Im Nachgang, weil sie haben wieder mehr Bürokratie, wieder mehr, was sie durchführen müssen. Was Sie mit Ihren Mitarbeitern diskutieren müssen."

Erzgebirge: die niedrigste Impfquote aber hohe Inzidenz

Doch Sachsen hat deutschlandweit die dritthöchste 7-Tage-Inzidenz. (116,5 am Mittwoch) – und in Sachsen liegt der Wert im Erzgebirgskreis mit 172,6 an höchster Stelle. Zudem ist der Freistaat mit einer Impfquote von 56 Prozent bundesweit Schlusslicht. Und im sachsenweiten Vergleich der Landkreise liegt das Erzgebirge auf dem letzten Platz: 43 Prozent vollständig Geimpfte.