Nicht ganz so optimistisch zeigt sich Jens Weißflog, der in Oberwiesenthal ein Hotel betreibt. "Ich möchte wirklich Sicherheit haben, dass wir auch dauerhaft öffnen können", sagt er. "Ich sag mal, ich persönlich würde bei einer Inzidenz von 150 noch keine Ware einkaufen, die dann eventuell noch Wochen liegt." Das Inzidenzgeschehen in Deutschland sei schon in der Vergangenheit schnell wieder hochgegangen. "Insofern muss sich jeder dann selbst für sich überlegen, ab wann er dann wieder scharf startet", so Weißflog.