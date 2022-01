Während der Erzgebirgskreis Schlusslicht bei der Impfquote ist, führt das Vogtland, und damit ein unmittelbarer Nachbar – ebenso gebirgig, mit vergleichbarer Rand- beziehungsweise Grenzlage – die Impfquotenstatistik in Sachsen an. An Problemen bei der Terminvergabe liegt diese Differenz offenbar nicht. Dies sei auf eine Sonderstellung des Vogtlandkreises bei der Corona-Schutzimpfung im Frühjahr 2021 zurückzuführen, heißt es aus der Annaberg-Buchholzer Behörde.

Tatsächlich hält der Landrat vom Vogtlandkreis, Rolf Keil, weder Größe des Landkreises noch Unterschiede in der Bevölkerungsstruktur für den Impffortschritt in seinem Kreis für entscheidend. Wesentlich sei hingegen, dass Keils Kreis während der zweiten und dritten Welle teilweise an der Spitze der Infektionen in Deutschland gestanden habe. In dieser Phase sei in der Region die Impfpriorität aufgehoben worden und verstärkt Impfstoff geliefert worden. "In dieser Zeit hatten wir natürlich einen starken Andrang von Impfwilligen und dort haben wir einen Großteil des Vorsprungs erzielt".