Stephan Swat, Cheftrainer des Handball-Zweitligisten EHV Aue, hat eine schwere Covid-Erkrankung überstanden. Der 44-Jährige musste in ein künstliches Koma versetzt werden und verbrachte rund sieben Wochen auf der Intensivstation. Nun befindet sich der zweifache Familienvater in einer Reha-Klinik. Dass er einen so schweren Infektionsverlauf haben würde, hätte er nie gedacht.