Erzgebirge Aue will die Impfbereitschaft im Erzgebirge steigern. Gemeinsam mit dem Deutschen Roten Kreuz gibt es am Sonntag eine Impfaktion am Stadion des Fußball-Zweitligisten. Von 9 bis 18 Uhr werden 500 Dosen des Herstellers Biontech/Pfizer durch die mobilen Teams von ASB und Malteser Hilfsdienst verimpft. Auch Kurzentschlossene ohne Termin können vorbeikommen.