Die Hotels und Gaststätten am Fichtelberg in Oberwiesenthal bleiben auch über Ostern geschlossen. Das Landratsamt des Erzgebirgskreises hat den für den 1. April geplanten Start des Modellprojektes "Covid-Ex" mit Verweis auf die aktuelle Infektionslage nicht genehmigt, sagte Projekt-Koordinator Erik Schulze. "An der Öffnung wollten sich mehr als 60 Unternehmen in Oberwiesenthal beteiligen. Voraussetzung sollte sein, dass sich alle Besucher und Gäste täglich auf eine Corona-Infektion hin testen lassen."