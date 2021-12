"Es geht nicht darum, die Situation mit dem Virus kleinzureden, aber wir sind erneut die Prügelknaben von verfehlter Landespolitik", meint der Vizepräsident der Dehoga Sachsen und Hotelbetreiber in Oberwiesenthal, Jens Ellinger. In allen anderen Bundesländern sei Tourismus weiterhin möglich und in Sachsen dürfe zum Beispiel der Einzelhandel unter 2G-Bedingungen öffnen.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Ich sehe mich schon Silvester allein mit meiner Frau in unserem Hotel sitzen und um halb eins ins Bett gehen, ohne zu wissen, wie es im neuen Jahr weitergeht. Jens Ellinger Vizepräsident der Dehoga Sachsen

Die Branche fühle sich ungerecht behandelt. "Es ist eine einseitige Benachteiligung ohne wissenschaftlichen Beleg", so Ellinger. Seine Branche habe ausgefeilte Hygienekonzepte und sei nachweislich laut Robert-Koch-Institut kein Treiber der Pandemie.

Bei einer Umfrage der Dehoga unter 430 sächsischen Unternehmen wurden die Umsatzausfälle im Jahr 2021 mit rund 40 Prozent angegeben. Allein im November lag der Umsatzausfall im Schnitt bei rund 60 Prozent. "Es weiß keiner, was kommt, ob und wann wieder geöffnet wird", sagt Axel Klein, Hauptgeschäftsführer der Dehoga Sachsen. "Wir haben keine klare Perspektive und es ist unklar, was an Hilfen kommt."