Die Schulen in Aue-Bad Schlema werden in dieser Woche mit mobilen Luftreinigern ausgestattet. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, erhalten vorwiegend alle Auer Grundschulen und die Oberschule die Geräte. Die Bad Schlemaer Schiller-Schule mit Grund- und privater Oberschule erhält vorerst keine, da diese Schule über eine zentrale Belüftungsanlage verfügt. Die Stadtverwaltung erhofft sich von den Luftreinigern bessere Lernbedingungen und ein geringeres Infektionsrisiko.

Der Erzgebirgskreis hatte für Schulen in eigener Trägerschaft bereits in den letzten Monaten jeweils zwei bis drei mobile Luftreinigungsgeräte für fast alle Gymnasien, Berufliche Schulzentren und vier Förderschulen angeschafft. Insgesamt seien es 66 Geräte. Für das Gymnasium Olbernhau wurden aufgrund der Lärmbelästigungen in Klassenräumen an einer vielbefahrenen Straße, die das Lüften erschweren, 18 Geräte zur Verfügung gestellt, so der Erzgebirgskreis. Insgesamt hat der Erzgebirgskreis dafür rund 250.000 Euro zur Verfügung gestellt.