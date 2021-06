Das Modellprojekt "Covid-Ex" in Oberwiesenthal ist nach monatelangen Vorbereitungen und Planungen am Dienstag gestartet. Von den ursprünglich 70 teilnehmenden Unternehmen sind allerdings nur noch eine Handvoll übriggeblieben. "Die Rieseneuphorie ist natürlich nicht mehr da", sagt Erik Schulze, Vereinsvorsitzender von "Covid-Ex".

Grund für die Absprünge seien Lockerungen in der neuen Corona-Schutzverordnung, die ursprünglich im Modellprojekt abgedeckt waren. So dürfen im Erzgebirgskreis bereits Außengastronomie und Ferienwohnungen wieder öffnen. Innengastronomie und Hotels kommen über das Modellprojekt dazu. Trotzdem sind viele große Hotels nicht mehr im Projekt dabei.

"Das liegt daran, dass die großen Häuser zehn bis 14 Tage Vorlauf für die Öffnung brauchen", sagt Schulze. Dafür sei der Startschuss für das Modellprojekt zu kurzfristig gefallen. Außerdem sollen zum 14. Juni in einer neuen Corona-Schutzverordnung Öffnungsperspektiven für den Tourismus definiert werden. "Deswegen bereiten sich jetzt viele auf diesen Termin vor", so Schulze.

Einige Hotels in Oberwiesenthal öffnen nicht im Rahmen des Modellprojektes, sondern mit der neuen Corona-Schutzverordnung am 14. Juni.

Trotzdem ist das Modellprojekt gestartet. Die sechs Monate harte Arbeit an dem Projekt habe man nicht wegwerfen wollen. "Und die App-Technik nutzen auch alle Unternehmen in Oberwiesenthal, die bisher an dem Projekt beteiligt waren", so Schulze. Bei einem Besuch im Testzentrum in Oberwiesenthal wird das negative Testergebnis automatisch als eine Art digitale Eintrittskarte für die Oberwiesenthaler Unternehmen in der App hinterlegt. Diese gilt 24 Stunden lang für alle Angebote.