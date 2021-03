Die Bürgermeister aus dem Erzgebirgskreis haben sich mit einem offenen Brief an den sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer (CDU) gewandt. In dem Schreiben, das im Vorfeld einer für den 17. März geplanten Videokonferenz am Montag veröffentlicht wurde, kritisieren sie die derzeitige Corona-Politik der Landesregierung. Ingo Seifert (Freie Wähler), Bürgermeister von Schneeberg, sagte: "Die acht unterzeichnenden Bürgermeister haben stellvertretend für alle Bürgermeister des Landkreises unterschrieben. Wir denken, es ist an der Zeit zu zeigen, wie bedenklich die Stimmung in der Bevölkerung ist."